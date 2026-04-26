ドローンでも前線の強固な陣地破壊が可能に？アメリカ陸軍は2026年4月21日、無人航空システムによって運搬されるよう設計された「バンカー破壊・運動エネルギー爆発弾（Bunker Rupture and Kinetic Explosive Round）」の実験に成功したと発表しました。【動画】一瞬で木っ端微塵に…これが、ドローン用バンカーバスターです「BRAKER（ブレイカー）」との略称を持つこの爆弾は、簡易的なバンカー（掩体壕やトーチカ）を、無人航