Girls²が、6月24日にリリースする3rdフルアルバム『Seven Blooms』の詳細を発表した。 （関連：CIRRAとf5veが切り拓くLDHガールズグループの新たな未来E-girlsからGirls²、iScreamへ……受け継がれたDNAも辿る） 2年3カ月ぶりのリリースとなる本作のCDには、rhythm zone移籍後に制作した「LET ME DANCE」や、日本武道館公演をイメージして書き下ろした「TIP TOP」「FIRE!!」に新