26日は、去年、新庄市にオープンした道の駅の記念イベントが開かれ、多くの家族連れでにぎわいました。 【写真を見る】全国的にも珍しい道の駅「道の駅新庄エコロジーガーデン原蚕の杜」のオープン記念イベント多くの家族連れでにぎわう 記念イベントが開かれたのは「道の駅新庄エコロジーガーデン原蚕の杜」です。 「道の駅新庄」は蚕の研究施設として、2013年に国の登録有形文化財に指