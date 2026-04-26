26日の県内は、村山市で25度を超えるなど、各地で今年最高の気温を記録しました。ぽかぽか陽気となったきょう、高畠町には、県の内外からご当地キャラクターが大集合し、にぎわいをみせました。 【写真を見る】行楽シーズン到来！旧高畠駅に人気ご当地キャラクター大集合！多くの子どもたちでにぎわう 佐藤真優アナウンサー「晴天のもと、各地で活躍するご当地キャラクターが大集合しています。