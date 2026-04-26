現地４月25日、アジア・チャンピオンズリーグエリートの決勝がサウジアラビアで開催され、FC町田ゼルビアと地元のアル・アハリ・サウジが激突。後者が延長戦までもつれ込んだ末に１−０で接戦を制し、連覇を果たした。アル・アハリは、68分にザカリア・ハウサウィが頭突きで一発退場し、数的不利となるも、初出場で決勝まで勝ち上がってきたJリーグ勢に決して得点を与えず。粘り強い戦いを続けるなか、96分にフェラス・アルブ