コスプレイヤーのえなこさんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。実妹の結婚式での振り袖姿を披露しました。【写真】えなこ、振り袖姿を披露！「えなこさんの着物姿もすご」えなこさんは「今日は妹の結婚式に行ってきました〜！！ 小さい頃からお世話になっている熱田神宮で 2人の幸せな姿が見れる日が来るとは… 兄弟いとこの中で1番最初の結婚だったこともあって、えなこ親族は泣きまくっていた笑 そして私は未婚なので、妹