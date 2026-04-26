遠藤はW杯に間に合うか。まずは公式戦出場に期待だ(C)Getty Imagesリバプールのアルネ・スロット監督が、左足首を負傷し戦線離脱中の遠藤航の復帰時期について語った。2月に戦列を離れ、当初は今季絶望とも報じられた遠藤だったが、指揮官はシーズン最終盤での復帰の可能性を示唆。現地メディアでは、リーグ戦での具体的な復帰日程なども予想している。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸