◇パ・リーグオリックス9―4日本ハム（2026年4月26日京セラD）中堅で10試合スタメンが続くオリックス・渡部の勢いが止まらない。初回に四球で出て森友の適時打で生還すると、4回には生田目から右越えに運ぶ4試合ぶりの3号3ランだ。昨季までは守備と走塁のスペシャリストとしての出場が多く、プロ4年間で本塁打はなかった。“量産”の要因については「全くわからないです」と照れ笑いするが、24日からは打席でかつて在籍