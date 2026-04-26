第22回亀岡市ラグビー祭が26日、同市のサンガスタジアムで行われ、同大は40―40で立命大と引き分けた。前半を26―14で折り返しながら、後半に入って失速。4連続トライを許して26―40とされる。だが、終盤に粘りを発揮し、同38分にFL西本龍太（2年＝報徳学園）が反撃のトライを奪うと、後半ロスタイムには執念の連続攻撃から途中出場のSH石黒春輝（3年＝茗渓学園）がトライ。コンバージョンキックも決まり、同点に追いついてノ