西武３―０楽天（パ・リーグ＝２６日）――西武が延長戦を制し３カード連続の勝ち越し。十回にカナリオの２点適時打などで３点を挙げた。楽天は好投の早川を打線が援護できず、連敗で勝率５割になった。◇オリックス９―４日本ハム（パ・リーグ＝２６日）――オリックスが４連勝。一回に森友、来田の適時打で逆転し、その後はシーモア、渡部の本塁打などで突き放した。九里が２勝目。日本ハムは有原が崩れて４連敗。◇ソフト