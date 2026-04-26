テレビ朝日系「池上彰のニュースそうだったのか！！」が２５日に放送された。この日は、昭和から令和にかけて変化した社会の仕組みや常識にスポット。昭和世代パネラーとして出演した三田寛子が見解を明かした。三田は、１９８２年に中森明菜、小泉今日子、早見優、松本伊代らとともに「花の８２年組」としてデビュー。群雄割拠のアイドル黄金期を述懐した。「（デビューが）１９８０年代だったので。東京に出てきて仕事は