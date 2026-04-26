後発地震注意情報が出ている中、青森・八戸市では初めての週末を迎え、日本最大級の朝市が安全対策を取ったうえで開かれ、いつもと変わらないにぎわいとなりました。20日に発生した地震で最大震度5弱を観測した八戸市では、毎週日曜日に行われる「館鼻岸壁朝市」が26日も開催されました。訪れた人たちは「地震あったけど行っちゃおうか、ということで来ました。地震あった時用にとりあえず水積んで、着替えも積んで」「（Q. 朝市は