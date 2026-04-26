神楽殿に飾られている五月人形＝２６日、海南神社５月５日の「端午の節句」に合わせ、五月人形とこいのぼりが海南神社（三浦市三崎）で飾られている。同６日まで楽しめる。かぶと飾りを中心に、よろい飾りや武者人形など約１００体の人形が神楽殿に並ぶ。こいのぼりは色やサイズが異なる約６０匹が境内を群泳。最大８メートルのものもある。神社の米田郷海宮司によると、五月人形はいずれも氏子が納めたもので、以前はおたき