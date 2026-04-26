今の若者と昔の若者の決定的な違いは何か。金沢大学融合研究域融合科学系教授の金間大介さんは「今も昔も若者たちは『自分らしさ』を大事にしているのは変わらないが、昔の若者たちにあって、今の若者たちにはすっぽり抜け落ちている要素がある」という――。※本稿は、金間大介、酒井崇匡『仕事に「生きがい」はいりません 30年の調査データが明かすZ世代のリアル』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Toru