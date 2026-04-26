子は親を選べない。「親ガチャに外れた」と嘆く人はどうすればいいのか。獨協大学教授の和田一郎さんは「親の貧しさがそのまま次の世代にも引き継がれるアメリカやイギリスと比べて、日本は親の影響をそれほど強く受けない。個人の努力や才能で十分に逆転が可能だというデータがある」という――。※本稿は、和田一郎『大人になっても消えない重荷を抱える人のための生きづらさの手放し方』（KADOKAWA）の一部を再編集したもので