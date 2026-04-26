女優カン・ソラが母校を訪れ、大学時代を振り返った。去る4月24日、YouTubeチャンネル「SORPLAY of SORA」には、東国（トングク）大学のキャンパスを訪問したカン・ソラの姿が公開された。【写真】カン・ソラ、『愛の不時着』ヒョンビンと交際の過去2008年、東国大学演劇映画学科に入学した彼女は、「少し恥ずかしいけれど、卒業はできなかった。デビュー後の活動があまりにも忙しかったから」と打ち明けた。続けて、「学生時代に