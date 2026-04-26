女優の安藤サクラが、映画で共演する韓国のアイドルと再会した。4月26日、ガールズグループI.O.IとWeki Meki出身のキム・ドヨンが自身のインスタグラムを更新。【写真】安藤サクラ＆キム・ドヨン、愛らしい関係キャプションには、日本語で「だいすき」という言葉とともに、回転するハートの絵文字を３つ綴り、1枚の写真を投稿した。公開された写真は、安藤サクラが去る4月24日から韓国・ソウルで開催された「第13回『Marie Claire