１回福島開催は２６日に終了。７勝を挙げた小林美駒騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が斎藤新騎手＝栗東・フリー＝に１勝差でリーディングを獲得した。ＪＲＡ女性騎手としては藤田菜七子元騎手、永島まなみ騎手以来３人目。調教師部門は４勝で杉山晴紀調教師＝栗東＝となった。小林美駒騎手「良い馬や良い展開に恵まれたりと、乗せてくださる関係者の方々や頑張ってくれた馬に感謝でしかないです。こういう形で結果として残ったこと