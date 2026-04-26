◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（現地時間５月２日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）＝枠順確定現地時間の４月２５日、枠順が確定した。出走可能頭数は２０頭で、日本時間５月１日２２時の補欠馬繰り上がり期限までに１〜２０番の馬が出走取り消しとなった場合、補欠馬４頭から繰り上がる場合がある。日本調教馬では伏竜Ｓまで無傷３連勝のダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マッ