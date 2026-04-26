◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ヤクルト（２６日・バンテリンドーム）悔やまれる１イニングになった。「あの回がすべてですね」と６回を投げて１失点と力投も２敗目を喫したヤクルト・奥川恭伸投手が悔しげに振り返ったのは５回だ。４回まで力のある最速１５０キロの速球にスライダーで被安打１、無失点。二塁も踏ませない好投を続けていたが５回、先頭の細川、ボスラーに続けて四球を与えるなどして１死満塁のピンチを招く