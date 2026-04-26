◆男子プロゴルフツアー前沢杯最終日（２６日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）単独首位から出て６７で回った米沢蓮（ＬＡＮＤＣＡＲＲＹ）が、通算２３アンダーで並んだ宋永漢（韓国）とのプレーオフを制し、２０２４年横浜ミナトチャンピオンシップ以来となる２年ぶりの３勝目を挙げた。ツアー屈指の高額賞金大会を制し、賞金４０００万円を獲得した。初日から３日連続で６６をマークしていた２６歳は、