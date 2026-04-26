◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ヤクルト（２６日・バンテリンドーム）今季初の３連敗で阪神と入れ替わり２位に順位を下げた。中日先発の高橋宏の１５０キロ超の速球、スプリットなどの変化球に対し粘って７回まで１２５球を投げさせて再三好機を作るも、得点に結びつかず。８回以降も相手投手の継投に抑えられて、今季３度目のゼロ封負けを喫した。同一カード３連敗も今季初となったが、池山監督は「決定打は出なかったけど