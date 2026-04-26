◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）巨人が２連勝で２カード連続勝ち越し。井上温大投手の好投が最大の勝因となったが、攻撃では走塁の積極性が効果的な得点に結びついた。２回は２死二塁で小浜の一、二塁間へのゴロを二塁・三森がダイビングキャッチ。ここで二走・平山が緩めることなく三塁を回り、スライディングで生還した。１―０の４回は１死二塁から岸田の左前への安打で二走・佐々木がヘッドスラ