女子プロレスのスターダムは26日、横浜アリーナで「ALLSTARGRANDQUEEENDOM2026」を行った。フワちゃんと安納サオリがシングルで対戦。フワちゃんはピンクとブルーを基調にした新しいコスチュームで登場。試合はフワちゃんが手を出して握手を求めると、安納は拒否し、怒ったフワちゃんが先制攻撃した。安納のカウンターの延髄蹴り。そこから脳天砕き、両手を持って関節技で締め上げる。安納のビッグブーツにフワちゃんが