◇セ・リーグヤクルト0―3中日（2026年4月26日バンテリンD）ヤクルト・奥川恭伸投手（25）は、中日戦に先発し6回5安打1失点も今季2敗目を喫した。4回まで45球で無失点にまとめ、抜群の立ち上がりを見せたが、5回に3四球が絡み失点。「あの回が全て」と悔しさをあらわにした。5回は連続四球でピンチを背負い、2死一、二塁でも8番・板山に四球。満塁から投手の高橋宏に右前適時打を浴びた。右腕は「その前を反省しなきゃい