気象台は、午後6時12分に、大雨警報（浸水害）を四万十町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】高知県・四万十町に発表 26日18:12時点西部では、26日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■四万十市□大雨警報・土砂災害・浸水26日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量50mm■中土佐町□大雨警報・土砂災害・浸水26日夜のはじめ頃に警戒3時間最大雨量70mm■四万