◇パ・リーグ楽天0―3西武（2026年4月26日楽天モバイル最強パーク）楽天の早川隆久投手（27）は今季3度目の先発で8回5安打無失点。3試合連続でHQS（ハイクオリティ・スタート＝7回以上自責点2以内）をマークしたが、打線の援護がなく勝ち負けはつかなかった。それでも「ストライク先行でいけたのが良かった。太田さんのリード通り、ある程度投げられたので、そこは良かった」とうなずいた。昨年9月に左肩をクリーニン