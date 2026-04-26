鹿児島県の水迫畜産が、県外産の牛肉を「鹿児島県産」などと表示し国に是正指示を受けた問題で、県警はきょう、食品表示法違反の疑いで加工場と事務所を家宅捜索しました。国によりますと、不適正表示は27トン分です。商品はふるさと納税の返礼品としても扱われていて、寄付額は7億7000万円を超えています。