◇JABA京都大会決勝Honda5―1ENEOS（2026年4月26日わかさスタジアム京都）JABA京都大会は26日、準決勝と決勝を行った。決勝ではHondaが5―1でENEOSを下し、本田技研時代以来、39大会ぶり2度目の優勝。Hondaは静岡大会に続いて、JABA大会で今季2度目の優勝となった。先発した有村大誠投手（27）は8回まで2安打無失点と好投。完封目前の9回2死からソロ本塁打を被弾したが1失点で完投し、最高殊勲選手賞に選出された。打