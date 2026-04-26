地震対策を徹底して朝市開催です。青森県八戸市の館鼻岸壁朝市は、300以上の出店が軒を連ね、多い時で3万人が訪れます。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されているため、きょうは場内放送で避難の手順を周知させるなどの対策が取られました。一方で、来場者は2割ほど減少したということです。