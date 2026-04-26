俳優の大東駿介（40）が26日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。初めての交際を振り返った。群馬県館林市を巡る旅の車の中で、視聴者からの悩み相談に応えることに。20代の女性から、恋人が欲しいと感じないのはおかしいことだと思うかとの質問が寄せられた。これに大東は「おかしいことかっていう問いに対しては、別におかしいことではないとは思います」と回答