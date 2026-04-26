北海道旭川市にある旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した疑いで事情聴取されている男性職員の自宅に、きょう、警察が家宅捜索に入りました。記者「男性の自宅とみられる場所には白い防護服を着た捜査員が集まり、敷地内を調べる様子が確認できます」きょう警察が家宅捜索に入ったのは、任意の事情聴取を受けている旭川市職員で旭山動物園に勤める30代の男性の自宅です。男性の30代の妻が先月末ごろから行方不明になっていて、男