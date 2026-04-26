海風を受け、大空を泳ぐこいのぼり。 【写真を見る】海岸沿いに250匹の“こいのぼり” ゴールデンウイークを前に地元住民らが掲げる 三重・熊野市 三重県熊野市の七里御浜海岸では、観光客らに楽しんでもらおうと毎年ゴールデンウィークにあわせ、こいのぼりをあげています。 26日は地元住民や高校生らが250匹のこいのぼりをロープに取りつけ、海岸沿いの1キロにわたって掲げました。 （地元住