「どゆこと？？？」【写真】アオサギマジック！？ 枝とともにスイーッと飛んでいくそんな驚きを隠せない声とともに投稿されたアオサギの写真が話題を呼んでいます。写っているのは、空高く翼を広げて飛ぶアオサギの姿を捉えた一枚。よく見ると、アオサギの前に木の枝が浮いているように見え、まるで「魔法を使って枝を浮かせている」かのような、不思議でシュールな光景となっています。一方、当のアオサギはいたって通常の様子。