26日朝、三重県亀山市で住宅3棟が焼ける火事があり、2人が死亡しました。 【写真を見る】焼け跡から2人の遺体見つかる 19歳と53歳の女性が不明 住宅3棟が焼ける火事 三重・亀山市 警察と消防によりますと、26日午前6時40分ごろ亀山市関町木崎で「2階建ての建物が燃えている」と近くに住む人から119番通報がありました。 火は約7時間半後に消し止められましたが、隣接する木造2階建ての住宅3棟が焼け、このうち1棟の焼け跡から2