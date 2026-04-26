流麗な「エアロハッチ」と斬新なピクセルライト韓国の自動車メーカーであるヒョンデ（Hyundai）は2026年4月20日、欧州の日常的なニーズに合わせて開発された電動コンパクトハッチバック新型「IONIQ 3（アイオニック3）」を発表しました。ボディサイズは全長4155mm×全幅1800mm×全高1505mm。日本で人気のプレミアムコンパクト、日産「ノート オーラ NISMO」（全長4120mm×全幅1735mm×全高1505mm）と全長・全高が極めて近く、