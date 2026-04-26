アイアン部門では4月10日に発売されたキャロウェイの『Xフォージド』シリーズが好スタートをきった。初週の順位は『Xフォージド STAR』が4位で、『Xフォージド』が6位。2モデルを合わせた販売本数は1位のモデルを大幅に上回る好調なスタートを切った。アイアンの販売状況についてPGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに話を聞いた。【週間ギアランキング】『ZXi5』が1位陥落!?新作軟鉄鍛造アイアンは4位と6位にランクイ