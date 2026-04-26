高気圧に覆われ、6月並みの気温となった26日の新潟県内。加茂市では、毎年恒例の鯉のぼりが飾られ、春の景色を楽しむ人で賑わいました。 高気圧に覆われ、各地で青空が広がった26日の県内。春の日差しがふりそそぐ中、加茂市にある加茂川では色とりどりの鯉のぼり約500匹が飾られ、多くの家族連れで賑わいました。 【子ども】 「赤が好き」 【子ども】 「黄色で一番ちっちゃいのが好き。鯉のぼりで」 【母親】 「楽しいよね。