元Bコースのメンバーでピン芸人のタケト（50）が、26日までに更新されたピン芸人・好井まさお（41）のYouTubeチャンネル「好井まさおの怪談を浴びる会」に出演。ナイキ『エアマックス95』にまつわる悲しい過去を明かした。【写真】タケトが“狩られた”イエローグラデ…NIKE『AIR MAX 95 OG』（2020年モデル） の全貌本題の怪談にいく前にオープニングトークを展開した2人。3月に誕生日を迎えたタケトに誕生日プレゼントとして