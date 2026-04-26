名古屋競輪ＧIII「アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪」（優勝賞金５１０万円）は２６日、１２Ｒで決勝戦が行われ、２角からまくった北井佑季（３６＝神奈川）が優勝。２０２３年９月向日町以来、通算２回目のＧIII制覇を飾った。最終ホームでは北井の前方で西田優大が落車。それでも「落ち着いて見られたし、驚くことなく対応できた」と冷静に対処した。隊列が短くなった２角から踏み込むと力強く前団をのみ込んだ。「スピー