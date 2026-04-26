熊本競輪ＦＩ「トータリゼータ熊本杯」は２６日、初日を行いＳ級予選９Ｒは大西貴晃（３３＝大分）が目標の佐藤幸治を好追してゴール前で差し切った。長らくラインの先頭で頑張ってきたが、近況は番手戦も増加。今回も「追い込み寄りにシフトしているところだし、話して幸治さんの番手になりました」と、佐藤の番手回りとなった。レースは佐藤の踏み出しに離れながらも、何とか追いかけて再連結。３角ではまくってきた熊崎麻