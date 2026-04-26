スターダム２６日の横浜アリーナ大会で、フワちゃんが安納サオリとのシングルマッチで?大金星?を挙げた。２人は先月のシンデレラ・トーナメント１回戦で激突し、両者失格となって因縁が勃発。８日の後楽園大会で安納に挑発的なダンスを繰り出し、師匠の葉月から公開説教を食らって以降、フワちゃんは心を入れ替えてリングに上がっていた。リングインしたフワちゃんは、ひざまずいて「よろしくお願いします」と両手を差し出す