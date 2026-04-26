【その他の画像・動画等を元記事で観る】渡辺 翔の音楽家活動20周年を記念して“渡辺 翔の楽曲しばりのフェス”が実現！リスアニ！の全面協力により“Sho Watanabe 20th Anniversary Fes.2026 supported by リスアニ！”が2026年4月19日、東京・豊洲Pitにて開催され、TrySail、内田真礼ら豪華アーティスト11組が集結。「コネクト」など名曲のカバーも飛び出し、LiSAが祝福に駆け付けるというサプライズも！TEXT BY 金子光晴PHOTOGR