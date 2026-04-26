岡山県に新しいスタジアムの整備を検討する協議会が26日始まりました岡山県庁で開かれた「フットボールスタジアム検討協議会」には大学や企業・スポーツ団体などから集まった10人の委員らが参加しました。初めての協議会では、スタジアム整備に詳しい日本女子体育大学の上林功教授が座長に選ばれたほか、ホーム戦のチケット完売が続くファジアーノ岡山の現状などを共有しました。この協議会は、新ス