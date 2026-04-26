国民民主党の香川県総支部連合会の大会が高松市で開かれ、玉木代表が今後の方針などを述べました。高松市で行われた党大会には、党員やサポーターらが参加しました党の玉木雄一郎代表が登壇し、衆議院選挙を振り返って今後は党の勢力を拡大していきたいと意欲を語りました。（国民民主党玉木雄一郎代表）「地力をちゃんと全国でつけていかければいけないということが一番の反省そのためには自治体議員の数