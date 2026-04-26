秋田朝日放送 秋田経済研究所が県内企業に行ったアンケートで、この春「新卒採用あり」と答えた割合は４割余りでした。 アンケートは、秋田県内の企業を対象に今年１月から３月にかけて行い２２６社から回答がありました。 このうちこの春の「新卒採用がある」と答えたのは９９社で、全体の４３．８％でした。業種別に見た新卒採用がある企業の割合は「観光」が最も高く７７．８％で、「機械金属」、「電子