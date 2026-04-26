秋田朝日放送 秋田県内の地域課題の解決を目指して研究に取り組む人たちに助成金が贈られました。 大館市の「伊徳地域振興財団」は、県内の産業振興や人口減少などの課題を克服することを目的に県の内外からアイデアを募集し、独自性が高い研究に助成金を贈っています。 ２０２５年度の募集には、全国から２２件の応募があり、そのうち５件に助成金が贈られることになりました。 県総合食品研究センターの横田