◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―０広島（２６日・甲子園）広島・栗林良吏投手が援護に恵まれず、今季初黒星を喫した。７回を２安打１失点。４回先頭の佐藤に右越えソロを浴びた後は打者１２人を完璧に抑えたが、０―１のまま８回の打席で代打を送られて交代。十分な好投を見せながら「個人的にはもちろん、あの１点で抑えられたというのはありますけど。でも、やっぱりチームが勝とうと思ったら、先制点を与えている時点で、いい