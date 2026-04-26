◆第５２回クイーンエリザベス２世カップ（４月２６日、香港・シャティン競馬場・芝２０００メートル、良）春の香港中距離王決定戦が８頭立てで行われ、海外初挑戦の３頭の日本馬が出走したが、勝利を飾ることはできなかった。クリストフ・ルメール騎手が騎乗したマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は最後方から追い込むも２着。ジェイソン・コレット騎手＝ニュージーランド出身、豪州拠点＝が