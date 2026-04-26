イランのペゼシュキアン大統領は、アメリカによる海上封鎖や圧力が続く限り戦闘終結に向けた協議には応じないと改めて強調しました。イランメディアによりますと、ペゼシュキアン大統領は25日、仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相と電話で会談し「アメリカからは交渉に関するメッセージが送られている一方で、海上封鎖の強化と圧力が続いている。これは信頼の構築や外交の前進にとって深刻な障害だ」とアメリカの対応を批判し